Black Panther 2 potrebbe cambiare direttore della fotografia?

Il talento di Rachel Morrison, primo direttore della fotografia donna ad essere candidata agli Oscar, è innegabile, ma purtroppo potrebbe essere un talento di cui Ryan Coogler dovrà fare a meno per il sequel del cinecomic di successo Black Panther 2.

Una delle maggiori attrattive del cinecomic Marvel vincitore di ben 3 premi Oscar è stata senz'altro la sua vivida fotografia, che Ryan Coogler, regista del film, sperava di mantenere anche per il sequel. Ma la prolungata emergenza sanitaria potrebbe averlo privato di questa scelta.

Rachel Morrison sarebbe infatti ancora impegnata con le riprese del suo film d'esordio alla regia Flint Strong, che a causa del virus devono ancora essere completate.

"Avrei dovuto consegnare il mio film, e poi qualche mese dopo tornare sul set di Black Panther per iniziare le riprese del sequel. Adesso potrebbe esserci un problema di coincidenza di date" spiega la Morrison "Ryan e io ci sentiamo regolarmente. Mi ha chiamato qualche settimana fa per dirmi di aver avuto un sogno in cui le riprese erano iniziate da tre settimane, e a un certo punto si palesava quest'uomo, un altro direttore della fotografia, econ una telecamera in mano, e lui che esclamava 'Questo non è il mio DP! Dove diamine è Rachel?'".

Al momento, quindi, un suo ritorno per Black Panther sembrerebbe improbabile, ma non è ancora detto... "Se riuscissimo a tornare per Settembre sul set di Flint Strong, probabilmente potrei farcela, ma credi che sia arrivato il momento della verità un po' per tutti, e anche per me per capire se è sicuro che le riprese del mio film slitteranno a gennaio, e non sarò in grado di tornare per Black Panther 2, che per sarebbe devastante. Ma se a gennaio non potremo tornare, e la produzione verrà spostata in autunno o l'anno successivo, allora forse potrei tornare per Black Panther 2" conclude.

Incrociamo le dita!

