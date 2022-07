Black Panther 2, Tenoch Huerta scherza sui rumor su Namor: 'Ecco che aspetto avrò'

Mentre i Marvel Studios sono pienamente impegnati nella promozione di Thor: Love and Thunder, è chiaro che una volta che quest'ultimo film arriverà nelle sale lo studio potrà dedicarsi ampiamente all'arrivo del film successivo, che sulla carta rimane Black Panther: Wakanda Forever previsto per novembre. Ma ci sarà il debutto di Namor nella storia?

Tenoch Huerta è entrato nel cast di Black Panther: Wakanda Forever qualche tempo fa, ma il suo ruolo non è stato rivelato e rimane tuttora top secret; in molti in quest'ultimi mesi hanno cominciato a sospettare che l'attore potrebbe essere l'interprete di Namor, che farebbe così il suo tanto atteso esordio nel Marvel Cinematic Universe. Ora, è proprio Huerta a scherzare sull'argomento con un tweet pubblicato sul suo profilo Twitter.

Alla luce delle recenti presunte fughe di notizie su Black Panther 2 che avrebbero rivelato un primo sguardo a Namor, Huerta ha risposto con una foto dell'Uomo sirena di SpongeBob con la didascalia tradotta che recita: "Le immagini di Tenoch sono trapelate...". Chiaramente, l'attore si sta prendendo gioco di questa rivelazione non ufficiale del suo personaggio subacqueo.

Conosciuto anche con il soprannome di Sub-Mariner, si tratta un personaggio idei fumetti creato da Bill Everett nel 1939 e che recuperato poi da Stan Lee ha riscosso un grosso successo nel corso della Silver Age. In molti presuppongono che questo abitante dei mari per via della sua natura forte e arrogante possa essere addirittura il principale villain del film sebbene negli anni questo personaggio (almeno nei fumetti) abbia più volte aiutato il genere umano nella sua lotta contro pericolosissime minacce esterne.

La prematura morte di Chadwick Boseman ha sicuramente costretto i piani alti del Marvel Cinematic Universe ha sicuramente costretto il Marvel Cinematic Universe a modificare in corso d'opera i proprio piani per Black Panther 2 e bisognerà comprendere come la triste scomparsa dell'attore si interfaccerà con la dipartita dell'eroe da lui interpretato. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.