Black Panther 2, Angela Bassett parla dell'arco narrativo della Regina Ramona!

La realizzazione di Black Panther: Wakanda Forever non è stata assolutamente semplice. A confermarlo è stata Angela Bassett, interprete della Regina Ramona che ha raccontato le sue paure nell'affrontare il complesso arco narrativo del suo personaggio in questo secondo e difficilissimo capitolo.

Già all'epoca dell'annuncio dell'inizio delle riprese, tutti si resero conto di quanto sarebbe stato complicato realizzare Black Panther 2. La riscrittura della sceneggiatura, il bisogno di realizzare un degno omaggio a Chadwick Boseman, l'introduzione di Nàmor, l'esordio di Riri Williams come Ironheart e il bisogno di raccontare il passaggio di testimone tra T'Challa e Shuri. Insomma, tanta carne al fuoco per un progetto che come primo obiettivo aveva toccare il cuore degli spettatori.

Angela Bassett è tornata a parlare della sua esperienza sul set e della responsabilità che l'ha investita "Ricordo il primo giorno, la prima scena in cui dovevo sedermi [sul trono], è stato come, 'Come mi siedo esattamente qui? Qual è la postura migliore per trasmettere chi è?'" ha raccontato, facendo riferimento anche a quanto, mai come in questo caso, la realtà si sia totalmente fusa con la finzione. "La vita e l'arte sono state mano nella mano nella realizzazione di questo film. Ero così orgogliosa. Così orgogliosa di noi, anche come esseri umani, nel modo in cui è stato affrontato e realizzato."

Nonostante non sapesse all'epoca dell'uscita del primo capitolo di Black Panther del suo ritorno nei panni di Ramona, ha immediatamente sentito la responsabilità del ruolo. "Deve esserci per Shuri, è la regina. Ha un posto molto importante in questo film." Nonostante una lunghissima carriera alle spalle per l'attrice il carico emotivo del film è stato "spaventoso". Già prima dell'uscita del film la Bassett aveva rassicurato i fan sulla pellicola parlando di un bellissimo prodotto finale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!