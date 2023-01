Black Panther 2, Angela Bassett dopo la nomination: 'Ramonda è una lettera d'amore'

Black Panther: Wakanda Forever mira a portare il Marvel Cinematic Universe su un nuovo livello per quanto riguarda i riconoscimenti ricevuti: la nomination ad Angela Bassett come Miglior attrice non protagonista è un traguardo mai raggiunto prima dal franchise e che, ovviamente, la diretta interessata non ha tardato a commentare.

"Questa giornata è stata un po' più speciale in casa Bassett Vance, con la mia nuova nomination agli Oscar. Ciò che mi ha guidata verso ognuna delle donne che ho interpretato sono state la loro forza, la loro compassione, la loro resilienza e il loro potenziale. La regina Ramonda di Wakanda Forever è un personaggio che mi ha toccato l'anima, perché è una madre e un leader a cui tocca occuparsi tanto del dolore della sua nazione quanto di quello della sua famiglia" sono state le parole di Bassett, che nei giorni scorsi era stata sponsorizzata dal regista Ryan Coogler in chiave Oscar.

L'attrice ha poi proseguito: "Ramonda è una lettera d'amore che ci permette di prendere coscienza di ciò che le donne fanno ogni giorno. C'è stato così tanto da scoprire come attrice, perché è stato creato uno storytelling entusiasmante ed è stato impiegato davvero tanto talento davanti e dietro la cinepresa. Sono grata all'Academy per avermi inclusa in questo gruppo di attrici straordinarie". Cosa ne dite? Candidatura meritata? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, chi ha vinto la sfida delle nomination tra Black Panther e The Batman.