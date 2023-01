Black Panther 2, Angela Bassett: 'La mia parte preferita? Ricongiungermi con il cast'

Tornare in Wakanda è stato un bel momento per l'intero cast di Black Panther: Wakanda Forever, nonostante (o forse soprattutto con) il lutto per la scomparsa di Chadwick Boseman da affrontare nel luogo che meglio di tutti rappresenta il lascito dell'attore. Discorso che vale dunque anche per la regina Ramonda, aka Angela Bassett.

Mentre si parla di un possibile spin-off su Okoje, Bassett si gode la vittoria ai Critics Choise Award come Miglior attrice non protagonista: proprio in occasione della cerimonia di premiazione, l'attrice ha dunque parlato di quello che per lei è stato il momento più significativo del nuovo film del Marvel Cinematic Universe... E no, non si tratta di una scena che abbiamo potuto vedere sul grande schermo.

"È stato il ricongiungermi ancora una volta con il cast e la crew, avere ancora abbastanza storie da raccontare ed essere in grado di raccontarle con tanto cuore, tanto amore e tanta resilienza" sono state le parole di Bassett, che in questo modo ha voluto quindi ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del film sulla pesantissima eredità di T'Challa.

Cosa ne pensate? Ritenete meritata la vittoria di Angela Bassett? Diteci la vostra nei commenti! Il produttore Nate Moore, intanto, ha ripercorso i momenti del terribile infortunio di Letitia Wright sul set di Black Panther: Wakanda Forever.