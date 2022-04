Black Panther 2, Angela Bassett elogia Ryan Coogler:'È un talento straordinario'

Black Panther: Wakanda Forever è uno dei film più attesi del 2022 per quanto concerne il Marvel Cinematic Universe. Circolano voci e rumor sull'importanza del film anche in ottica futura, dopo la morte di Chadwick Boseman. Uno dei motivi d'interesse è la presenza di Ryan Coogler, a cui Angela Bassett ha dedicato parole di elogio.

Intervenuta al The Kelly Clarkson Show, Bassett ha elogiato il regista e il set in generale:"Devo davvero tanto al nostro regista e autore Ryan Coogler. È un talento così straordinario e ognuno porta qualcosa su quel set. Tutti davanti o dietro all'obiettivo è davvero impressionante, e danno il 1000 % delle proprie doti. Quindi è un luogo bellissimo".



Bassett ha ricordato anche il compianto collega Chadwick Boseman che incontrò alla Howard University:"Forse circa 15 anni fa mi venne conferito un dottorato onorario alla Howard University. Andai lì e lui era la mia guida studentesca prima di tutto. Era già un attore [...]".



Al momento non si sa granché della trama di Black Panther: Wakanda Forever poiché i dettagli noti sono ridotti al minimo, anche in conseguenza della tragica scomparsa di Chadwick Boseman che ha inevitabilmente cambiato i piani Marvel, visto che l'attore interpretava il personaggio protagonista, Re T'Challa.



