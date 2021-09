Black Panther 2, Andy Serkis: 'Il franchise onorerà la memoria di Chadwick Boseman'

Come saprete la Marvel ha dato il via alle riprese di Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo del franchise dedicato alla Pantera Nera che nel primo film era interpretata da Chadwick Boseman, tragicamente scomparso un anno fa in seguito a un cancro. Per Andy Serkis i prossimi film di questo universo onoreranno sicuramente la sua memoria.

Mentre è in pieno tour promozionale per la sua ultima fatica cinematografica, ovvero la regia di Venom: La Furia di Carnage, Andy Serkis ha avuto modo di commentare l'evolversi del franchise di Black Panther visto che le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono iniziate già da diverso tempo. "Wakanda come mondo, come luogo, come filosofia è una cosa straordinaria. Quindi sono molto impaziente di vedere come si evolverà e su cosa si baserà. Ovviamente è molto molto triste per la scomparsa di Chadwick Boseman ma sono sicuro che la storia andrà in qualche modo a onorare la sua straordinaria performance e l'incredibile attore e persona che c'era in quel film".

Dopo la morte di Boseman venne confermato quasi immediatamente che la parte di T'Challa non avrebbe avuto un recast da parte dei Marvel Studios che invece ha preferito optare per esplorare altre storie all'interno del mondo di Wakanda. Intanto, abbiamo avuto degli aggiornamenti dopo l'incidente di Letitia Wright sul set di Black Panther 2.

Angela Bassett, che interpreta la madre di Shuri e regina del Wakanda, ha affermato in una recente intervista promozionale che la co-protagonista Letitia Wright sta "bene e pronta a tornare a lavoro" dopo essere stata ricoverata in ospedale con lievi ferite durante le riprese di Black Panther: Wakanda Forever. Le riprese di stavano svolgendo a Boston alla fine di agosto, quando l'attrice "ha riportato lievi ferite durante le riprese di uno stunt", come rivelato da un portavoce della Marvel il mese scorso.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà nei cinema l'8 luglio 2022.