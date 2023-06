Black Panter 2, Letitia Wright parla di cosa vorrebbe nel futuro di Shuri

Black Panther: Wakanda Forever a discapito di quanto si potesse pensare inizialmente, specie dopo la dipartita del suo protagonista, è riuscito ad ottenere un successo notevole. Questo rappresenta decisamente una vittoria, in quanto non era facile realizzare un sequel senza l'ormai iconica pantera di Chadwick Boseman.

Oltre a ciò, Black Panther: Wakanda Forever è riuscito a far affezionare il pubblico ad alcuni personaggi che nel primo capitolo del franchise non avevano ottenuto tutto questo favore.

In particolare ci riferiamo al personaggio di Shuri, interpretato da Letitia Wright, la quale anzi ha spesso rappresentato un elemento di disturbo per i fan. A quanto pare però la performance dell'attrice, vuoi anche per un riflesso realistico della vicenda, è riuscita ad emozionare il pubblico, regalando un'intensità drammatica al personaggio.

Infatti, proprio per questo motivo i fan non vedono l'ora di scoprire quale sarà il prosieguo dell'arco narrativo di Shuri in un potenziale terzo capitolo. A questo proposito la stessa interprete ha qualche idea in merito.

Durante un'intervista a Inverse, la Wright ha confessato che sarebbe molto curiosa di portare in scena ciò che accade in A Nation Under Our Feet di Ta Nehisi Coates, che vede la principessa sacrificarsi, per poi lasciare la sua anima nel limbo.

“Ha preso il comando quando tutti dubitavano che potesse farlo. Lei è sempre pronta a reinventarsi. Sembra quasi che per lei la morte non esista, trovo questo davvero interessante. Adesso non solo è davvero intelligente e sa molte cose, ma ha pure i super poteri di una pantera nera”

Fortunatamente per i fan, è praticamente certo che vedremo dove andrà a parare questo personaggio in futuro, la stessa Letitia Wright ha confermato che Black Panther 3 arriverà presto, non ci resta altro che attendere.

A questo proposito, avete letto la nostra recensione di Wakanda Forever?