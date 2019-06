Black Mirror: Charlie Brooker e la gestione dei commenti sui social network

Il creatore di Black Mirror, Charlie Brooker, ha approfondito il tema dei social network, per quanto riguarda gli sforzi profusi per eliminare utenti e contenuti controversi. Sulla scia dei nuovi episodi di Black Mirror, Brooker ha parlato con EW, soffermandosi proprio su questa tematica, anche in relazione ad uno dei nuovi episodi in particolare.

L'episodio in questione, Smithereens, include un personaggio affezionato alla tecnologia (Topher Grace) di fronte ad un dilemma morale. Si fa addirittura un riferimento ironico a quello che accadde nel 2018 a Jack Dorsey, CEO di Twitter.

"Ho fatto zero ricerche sui capi di queste aziende social. Ho pensato che se avessi letto troppo mi sarei vergognato se non fossi riuscito a farlo bene. Così ho inventato qualcosa di diverso. Tuttavia parte del personaggio deriva da Jack Dorsey, che in vacanza nel 2018 scrisse 'Sono appena stato in un ritiro silenzioso di 10 giorni' o qualcosa del genere. E immediatamente la sua cronologia era piena di gente che diceva 'Ahhh, questa piattaforma è invasa dai nazisti, che cosa stai facendo?'. E pensavo ci fosse ironia in questo, che fosse una persona contemplativa".



Sulla questione scottante della gestione dei commenti e degli utenti stessi sui social, Charlie Brooker ha affermato:"Le piattaforme così come sono - e questo vale anche per YouTube - premiano gli estremi e le prestazioni. E sono divertenti. Ma la magnificenza non è utile in termini di dibattito e coesione sociale. Siamo in una fase di transizione, e tutti insieme stiamo imparando a far funzionare le cose. Si tratta di una rete, tu sei il proprietario della rete, cosa vuoi sulla tua rete? Vuoi quella roba sulla tua rete? Se hai intenzione di lasciar correre ciò ricade su di te. Quindi è per loro che devono decidere" riferendosi ai social.

Il finale di Smithereens, uno dei tre nuovi episodi di Black Mirror, è stato spiegato dai creatori proprio in questi giorni.

Black Mirror è una serie che mantiene la sua sensibilità su Netflix, secondo quanto dichiarato dallo stesso Charlie Brooker.