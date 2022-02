Black Mass, l'unico film con Johnny Depp... Che Johnny Depp ha dovuto vedere!

Gli attori, si sa, seguono delle routine che possono apparire prive di senso ad uno spettatore esterno, ma che vengono il più delle volte considerate dai diretti interessati come qualcosa di imprescindibile: un ottimo esempio è quello di Johnny Depp, da sempre fedele alla regola di non guardare mai i film nei quali ha recitato.

Una regola che il nostro Johnny parrebbe aver sempre rispettato, anche in occasione di clamorosi successi visti praticamente da chiunque sia entrato almeno una volta in una sala cinematografica: in un'occasione, però, la star di Edward Mani di Forbice dovette contravvenire all'osservanza di questo rigidissimo divieto.

L'unico film con Johnny Depp alla cui proiezione lo stesso Depp abbia mai assistito è Black Mass: durante la presentazione del film a Venezia, infatti, l'attore de La Fabbrica di Cioccolato stava per dileguarsi come suo solito, ma il regista Scott Cooper gli chiese di restare. Rifiutare sarebbe apparso quantomeno maleducato, per cui il povero Johnny, come rivelato dal diretto interessato durante un'ospitata da Jimmy Kimmel, si trovò costretto a rivedersi sul grande schermo.

E voi, avete visto Black Mass? Cosa ne pensate? Che abbiate o meno apprezzato il film di Cooper, comunque, pare che la performance di Johnny Depp sia stata parecchio apprezzata dagli affiliati del vero James Bulger.