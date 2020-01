Black Mask sarà un personaggio gay in Birds Of Prey? Il commento di Ewan McGregor

Grazie al nuovo trailer di Birds Of Prey abbiamo potuto dare uno sguardo anche al villain interpretato da Ewan McGregor. Sul web gli spettatori si sono interrogati riguardo all'orientamento sessuale del personaggio e alla sua possibile relazione con Victor Zsasz. Ora gli attori che interpretano i due ruoli hanno commentato brevemente la questione.

Black Mask non è un personaggio particolarmente noto al pubblico cinematografico, dato che non è mai stato tra i nemici principali nei vari film su Batman. Con Birds Of Prey sarà diverso e avrà un ruolo centrale.

I fan sul web hanno ipotizzato che il Black Mask di Ewan McGregor potrebbe avere una relazione con Victor ZsasZ, noto a chi ha dimestichezza con i fumetti di Batman. Nella controparte cartacea non si fa riferimento ad una possibile romance tra i due, sarebbe quindi un adattamento esclusivo del nuovo film con protagonista Harley Quinn.

Ewan McGregor, intervistato da Variety sulla questione, ha inizialmente risposto in maniera criptica dicendo: " È molto complicato. La loro relazione è basata... diciamo che c'è un desiderio e un bisogno"

L'attore che interpreta ZsasZ, Chris Messina, ha aggiunto: "È come se fosse un vero amore per l'anarchia"

Ma alla fine McGregor sembra aver fugato ogni dubbio sull'effettiva presenza della relazione, tagliando corto: "Molto probabilmente sì"

Cosa ne pensate? L'adattamento potrebbe incontrare il gusto anche dei fan storici del mondo di Batman? Intanto il nuovo video dietro le quinte di Birds Of Prey ci fa capire ancora meglio l'atmosfera del film.