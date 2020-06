Black Lives Matter, The Rock in un video attacca Trump:'Dov'è il nostro leader?'

In questi giorni di proteste e manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, molte star di Hollywood hanno voluto contribuire in qualche modo alla causa, partecipando attivamente alle proteste oppure supportando attraverso video messaggi o post sui social. Dwayne Johnson ha pubblicato un video su Twitter nel quale si rivolge al presidente Donald Trump.

Nel filmato The Rock si dichiara a favore del movimento Black Lives Matter e attacca il presidente, reo di non mostrare la propria leadership in una situazione complicata come quella che gli USA stanno vivendo:"Dove sei? Dov'è il nostro leader? Dov'è il nostro leader in questo momento in cui il nostro Paese è in ginocchio, implorando, supplicando, ferito, arrabbiato, frustrato, dolorante e con le braccia aperte volendo solo essere ascoltato?".



Nel corso del video, della durata di 8 minuti e 25 secondi, Dwayne Johnson si rivolge ripetutamente al presidente Trump chiedendo 'Dove sei?'. Johnson prosegue nel suo duro appello:"Dov'è il nostro compassionevole leader che si fa avanti nel nostro Paese in ginocchio, allungando una mano e dicendo 'Rimani in piedi, rimani in piedi con me perchè ti ho preso. Ti sento, ti sto ascoltando. E avrai la mia parola che farò tutto ciò che è in mio potere, fino al giorno della mia morte, il mio ultimo respiro, per far tutto il possibile affinché si crei il cambiamento necessario per normalizzare l'uguaglianza perchè Black Lives Matter, le vite nere contano. Dove siete?".

Le proteste di questi giorni nelle città americane sono nate dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd, causata da un agente di polizia di Minneapolis che gli ha premuto il ginocchio sul collo mentre era inerme a terra per 8 minuti e 46 secondi. Derek Chauvin, l'agente che ha materialmente commesso il delitto, è stato accusato di omicidio di secondo grado.

Nelle ultime ore sono arrivati diversi messaggi di sostegno, anche da star e multinazionali. Nintendo ha pubblicato un messaggio contro il razzismo mentre un paio di giorni fa Sony PlayStation si è schierata contro ogni forma di atto razzista.