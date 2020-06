Black Lives Matter, Sky UK aggiunge disclaimer ai film nel listino

Una decisione che farà discutere riguarda Sky UK. L'emittente tv a pagamento britannica ha deciso di aggiungere dei disclaimer sull'insensibilità razziale presente in diversi titoli di film presenti nel listino a disposizione degli abbonati. Tra i titoli più noti che verranno preceduti dal disclaimer troviamo anche Dumbo e I Goonies.

La decisione di Sky UK arriva sulla scia delle proteste del movimento Black Lives Matter in seguito alla morte di George Floyd per mano di un agente di polizia. Le proteste hanno generato la contestata decisione di HBO Max d'inserire un video di contestualizzazione storica prima di Via col vento, ritirando momentaneamente il film dal listino.



Secondo quanto riporta Variety, il disclaimer che appare prima del disneyano Il libro della giungla, recita:"Questo film contiene atteggiamenti obsoleti, rappresentazioni linguistiche e culturali che potrebbero causare offesa al giorno d'oggi". Lo stesso identico disclaimer appare nella versione live action de Il libro della giungla, diretto da Jon Favreau.

Sono 16 i film di Sky Cinema che prevedono l'utilizzo del disclaimer, tra cui diverse offerte Disney presenti sulla piattaforma satellitare.

Ricordiamo che tra i titoli più noti che fanno parte di quest'iniziativa troviamo Tropic Thunder, Colazione da Tiffany, Aladdin, Via col vento e The Lone Ranger.

Dopo l'eliminazione temporanea del film di Victor Fleming da HBO Max, Via col vento è diventato uno dei titoli più venduti su Amazon.