Black Lives Matter, Michael B. Jordan invita tutta Hollywood a investire su attori neri

Tra le personalità più attive sul fronte Black Lives Matter, Michael B. Jordan è stata tra quelle che più hanno fatto sentire la propria voce e infatti ha chiesto a tutta Hollywood di reagire alle proteste e di non lasciarsi assolutamente sfuggire questo particolare momento storico in cui c'è bisogno di più investimenti.

L'attore era in cima alla marcia nella protesta di Los Angeles lo scorso sabato e ha dichiarato di come la partecipazione a produzioni come Fruitvale Station, Il diritto di opporsi e Fahrenheit 451 gli abbia davvero aperto gli occhi. Specialmente per quanto riguarda quest'ultimo film, gli ha fatto capire "realmente quanto la lente del governo e degli oppressori si adopereranno per strapparti via la conoscenza dalle mani". Nel corso della protesta pubblica, Jordan ha utilizzato la propria popolarità per un discorso che mettesse in evidenza il problema che a Hollywood ancora persiste, ovvero quello della differenza di opportunità lavorative tra attori bianchi e neri e ha esortato tutta l'industria a investire maggiormente sui neri.

"Un grande agente non deve essere un grande organizzatore, ma può sempre adoperarsi per maturare delle relazioni tra chi organizza. Quello che stiamo facendo oggi farà sentire il nostro valore e le nostre voci. Dobbiamo mantenere questi problemi evidenti. Non possiamo essere compiacenti. Non possiamo lasciarci sfuggire il momento, dobbiamo continuare a mettere i piedi sui loro colli".

L'omicidio di George Floyd ha scatenato diverse reazioni e proteste dal mondo delle celebrità, come ad esempio nell'attivismo di John Boyega, nelle donazioni di Michael Jordan, o nelle richieste di Brie Larson e Natalie Portman contro la polizia americana; il regista Spike Lee ha anche parlato apertamente contro l'operato di Donald Trump in questo delicato periodo storico.

