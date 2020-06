Black Lives Matter, Matthew McConaughey:'Da uomo bianco prometto di fare meglio'

Il premio Oscar Matthew McConaughey si è esposto pubblicamente riguardo il movimento Black Lives Matter. La star di Dallas Buyers Club ha dichiarato che s'impegnerà personalmente per un cambiamento 'giusto e giustificabile' all'interno della società e in merito alle proteste di Black Lives Matter dopo l'uccisione dell'afroamericano George Floyd.

Matthew McConaughey ha dichiarato che il suo obiettivo è "imparare, condividere e ascoltare - discutere alcune motivazioni in comune ma anche esporre le nostre differenze".

Ospite di un talk show americano, l'attore ha dichiarato:"Sono qui per avere una conversazione [...] con l'obiettivo finale di trasformare costruttivamente il corso della storia attraverso un cambiamento giusto e giustificabile. In che modo piaccio a qualcuno? Come posso fare meglio in quanto essere umano? Come posso fare meglio in quanto uomo? Come posso fare meglio in quanto uomo bianco?".



Inoltre la star ha proseguito:"Uguaglianza - la definizione di uguaglianza, cos'è l'uguaglianza e cosa non è l'uguaglianza - è da sempre una questione americana, e continuiamo a lavorare, crescere, evolvere e discutere su quale dovrebbe essere la definizione di uguaglianza".

In queste settimane l'argomento principale è il movimento Black Lives Matter e l'uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia.

Un tweet di Mark Wahlberg ha fatto riemergere il passato turbolento dell'attore mentre in questi giorni il discorso di John Boyega a Londra ha trovato il consenso di moltissimi colleghi e addetti ai lavori nel mondo del cinema e non solo.