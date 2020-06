Black Lives Matter, Jim Carrey risponde a modo suo alla polizia di Buffalo

L'omicidio di George Floyd ha rapidamente innescato una reazione a catena contro le forze dell'ordine statunitensi che di contro non hanno certo attenuato il loro modus operandi. Uno degli ultimi a rispondere pubblicamente a quanto sta accadendo è stato Jim Carrey, che ha utilizzato un modo decisamente originale...

La star di Sonic - Il film e The Mask è intervenuto come gli capita sempre più spesso sulle questioni di attualità politica più urgente e lo ha fatto ricorrendo alla pittura, come gli accade da parecchi anni a questa parte. Spesso polemico contro il presidente Donald Trump, stavolta l'ispirazione di Carrey si è lasciata guidare dagli ultimi avvenimenti di cronaca, in special modo quelli riguardanti la polizia di Buffalo, che qualche giorno fa aveva volgarmente spintonato un anziano di 75 anni causandone la caduta e il successivo ricovero in ospedale.

Carrey ha ritratto proprio l'accaduto, disegnando la forze dell'ordine di Buffalo come dei barbari che afferrano la dentiera del malcapitato e la innalzano al cielo a mo' di trofeo, con il corpo dell'anziano esanime riverso sul pavimento e con il sangue che gli cola da dietro la testa, come mostrato dalle immagini che, postate sul web, hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

Proprio qualche giorno fa, lo stesso Carrey aveva dedicato un ritratto sentito a George Floyd, morto per colpa della polizia di Minneapolis, evento che ha scatenato l'immediata reazione della comunità afroamericana e non solo in tutto il mondo, dando il via alle proteste al grido di Black Lives Matter. Moltissime le manifestazioni organizzate in ogni parte del mondo (Italia compresa, come ad esempio a Torino e Bologna) a sostegno dell'evidente problema di razzismo e disuguaglianza sociale.

Jim Carrey è tornato a recitare in Sonic - Il film, per cui è arrivato l'annuncio dell'inevitabile sequel.