Black Lives Matter, i fan Disney chiedono un rebrand dell'attrazione Splash Mountain

In queste settimane di proteste del movimento Black Lives Matter, anche la Disney si è espressa in merito ad alcuni suoi prodotti molto contestati come I racconti dello zio Tom. Il CEO, Bob Iger, ha dichiarato che il film non verrà mai trasmesso su Disney+ e ora i fan chiedono un rebrand anche di Splash Mountain, attrazione legata al film.

Lanciato per la prima volta nel 1989 a Disneyland in California prima di debuttare a Walt Disney World e nel parco disneyano di Tokyo nel 1992.

Ora una petizione dei fan chiede un cambiamento per l'attrazione, legata ad uno dei film disneyani più discussi.



Il film da anni ha attirato a sé critiche per una rappresentazione revisionista degli Stati Confederati e per gli stereotipi razzisti che propone.

Su Change.org sono diverse in realtà le petizioni che chiedono alla Disney di rivedere quelle che sono state le rappresentazioni delle diversità all'interno della storia della major.

Le petizioni nascono sulla scia delle proteste del movimento Black Lives Matter dopo l'omicidio di George Floyd da parte di un agente di polizia.

In questi mesi Disney+ è diventato una sorta di salvagente, dopo il lockdown in seguito alla pandemia globale di Coronavirus. Un altro film che doveva uscire in sala invece uscirà su Disney+, che accoglierà diversi titoli che inizialmente avrebbero dovuto uscire al cinema.

Disney nel frattempo lavora ad un adattamento live action di Taron e la pentola magica, uno dei titoli più apprezzati tra i film d'animazione disneyani.