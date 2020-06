Black Lives Matter: Disney supporta il discorso di John Boyega

Star Wars e Disney hanno pubblicamente sostenuto l'impegno di John Boyega e il suo discorso a Hyde Park, a Londra, in supporto del movimento Black Lives Matter. Le parole dell'interprete di Finn nella saga di George Lucas hanno ottenuto grande risalto nelle ultime ore e hanno fatto il giro del mondo, condivise da tantissime persone sui social.

Il post dell'account Twitter ufficiale di Star Wars riporta:"LucasFilm sta con John Boyega e il suo messaggio dice 'Ora è il momento. Le vite nere hanno sempre avuto importanza. Le vite nere sono sempre state importanti. Le vite nere hanno sempre significato qualcosa'. Il male del razzismo deve finire. Dobbiamo impegnarci ad esser parte del cambiamento che è da troppo tempo necessario nel mondo. John Boyega sei il nostro eroe".



Nel suo discorso alle persone presenti a Hyde Park per manifestare, John Boyega ha spiegato:"Sono nato in questo Paese, ho 28 anni, sono nato e cresciuto a Londra. Ogni persona di colore comprende e realizza la prima volta che le viene ricordato che è nera. [...] Ho bisogno che capiate quando dolorosa sia questa m***a. Ho bisogno che capiate quanto sia doloroso ricordare ogni giorno che la tua razza non significa nulla. E questo non dovrà più accadere [...] Sentite, non so neanche se avrò una carriera dopo tutto questo, ma chi se ne fo**e".

John Boyega è una delle star della trilogia sequel de Star Wars. Su Everyeye trovate anche la recensione di Star Wars: Gli ultimi Jedi e la recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, gli ultimi due capitolo della saga targata LucasFilm.