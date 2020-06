Black Lives Matter, Amber Heard accusata di aver pubblicato una foto fake

Amber Heard riesce sempre a dividere i fan. In questo caso il motivo non è il burrascoso divorzio da Johnny Depp ma il movimento Black Lives Matter. La star di Aquaman ha pubblicato su Instagram un'immagine a sostegno dei manifestanti ma il suo post ha scaturito una lunga serie di critiche e accuse da parte degli utenti.

"Solidarietà nei confronti di coloro che cercano di cambiare questo sistema corrotto e nei confronti di chi chiede giustizia a supporto delle numerose vite afroamericane perdute per questo motivo. Sostengo tutti coloro che stanno partecipando a questo movimento storico" ha scritto nella didascalia l'attrice.

Amber Heard ha disattivato i commenti liberi sotto i suoi post ed è permesso commentare soltanto alle persone che lei stessa segue sui social.



Tuttavia i follower hanno criticato aspramente l'attrice, accusandola di aver pubblicato un'immagine fake, asserendo che il poliziotto che si vede nella foto accanto all'attrice sia in realtà un suo amico, Trevor Patten.

Nonostante non esistano prove sulla falsificazione dell'immagine, è certamente una foto che ha suscitato diversi dubbi a molti utenti, che hanno accusato l'attrice di sfruttare la popolarità del movimento a fini prettamente personali e d'immagine.

Gli attacchi social a Amber Heard non sono certo una notizia nuova, visto che da tempo l'attrice è vittima di insulti sul web, a causa del divorzio da Johnny Depp.

Amber Heard rischierebbe anche il carcere per falsificazione di prove contro Depp, secondo quanto riportato dai media nel mese di aprile.