Tutto su Black Knight, il personaggio di Kit Harington ne Gli Eterni

Nel corso della presentazione dei prossimi lungometraggi Disney, i Marvel Studios hanno annunciato che Kit Harington avrebbe impersonato Black Knight ne Gli Eterni, nuovo film del Marvel Cinematic Universe in uscita a novembre 2020.

Ma chi è, esattamente, questo nuovo supereroe, del tutto inedito sul grande schermo?

Innanzitutto precisiamo che Harington interpreterà Dane Whitman, quinta persona dell'universo Marvel Comics a ricoprire il ruolo di Cavaliere Nero: ex membro degli Avengers e dei Difensori, il personaggio fu creato dallo scrittore Roy Thomas e l'artista John Buscema e apparve per la prima volta in The Avengers #47 nel 1967.

Withman è un discendente di Sir Percy di Scandia, l'originale Cavaliere Nero vissuto nell'epoca medievale (è un personaggio fittizio dell'universo Marvel, quindi non aprite i vostri libri di storia alla ricerca delle sue gesta), mentre suo zio, Nathan Garrett, è un supercriminale e un membro del Masters of Evil. Da lui Dane ha ereditato la Lama d'Ebano, che racchiude un incredibile potere mistico.

Il mago Merlino forgiò la Lama d'Ebano da una sostanza chiamata Starstone che scoprì nel luogo di in cui un meteorite si schiantò sulla Terra. Quindi incantò la lama, trasformandola in un potente artefatto arcano. La Lama d'Ebano è indistruttibile, può tagliare barriere sia fisiche che mistiche e può assorbire o deviare energia. Inoltre forma un legame con il suo proprietario: chiunque la possiede non può essere danneggiato da essa e il suo padrone, non importa quanto distante, può sempre trasportarsi nel luogo dove la Lama è stata riposta.

Questo potere, nel corso della sua storia editoriale, ha anche permesso a Dane di viaggiare nel tempo, ma come sempre tutto ha un prezzo: la spada infatti è maledetta e ha una sua volontà, e se usata senza criterio può impossessarsi del suo proprietario, costringendolo a compiere determinate azioni o viaggiare in determinati luoghi. Dopo aver ricevuto la spada Dane ha sempre cercato di usarla per ripristinare l'onore della sua famiglia, macchiato dalle gesta del suo zio malvagio.

Inizialmente gli Avengers lo scambiarono proprio per Garrett, e dopo aver chiarito l'equivoco gli affidarono una missione come talpa all'interno del gruppo di supercriminali noti come Masters of Evil. Dopo aver portato a termine il suo compito Dane divenne un membro onorario degli Avengers, un Difensore, un membro di Excalibur e della MI: 13.

La relazione di Dane con gli Eterni deriva dal suo rapporto con Sersi, che come sappiamo sarà interpretata da Gemma Chan.

Resta da vedere, naturalmente, come Kevin Feige avrà deciso di utilizzare questo personaggio. Il boss dei Marvel Studios, tra l'altro, in una recente intervista ha annunciato che il ruolo di Kit Harington si espanderà anche dopo Gli Eterni.

Voi conoscevate questo personaggio? Siete curiosi di vederlo nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.