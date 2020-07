Black Is King: sensazionale trailer per il visual album di Beyoncé su Disney+

A un anno dall'uscita nelle sale del mondo del remake in live-action de Il Re Leone a cui ha partecipato sia nella colonna sonora che come doppiatrice, Beyoncé ha diffuso in rete una nuova anticipazione del suo prossimo visual-album intitolato Black Is King, scritto e prodotto dalla stessa popstar e che arriverà su Disney+.

"Black Is King reimmagina la lezione appresa in The Lion King per i re e le regine di oggi, ognuno alla ricerca della propria corona", viene spiegato. Il nuovo visual-album si avvarrà delle collaborazioni che già impreziosirono la colonna sonora del remake de Il Re Leone, diventato nel frattempo uno dei maggiori incassi dello scorsa stagione cinematografica, nonché uno dei remake in live-action Disney più di successo (anche se tecnicamente non si tratta di live-action, ma animazione in computer grafica tridimensionale). Arriverà sulla piattaforma digitale il 31 luglio prossimo.

Come possiamo notare dal nuovo trailer, tra i tanti partecipanti al progetto troviamo Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell Williams, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell e molti altri ancora. Sul lato tecnico dobbiamo citare Jake Nava, già regista di molti videoclip di Beyoncé, il direttore creativo di This Is America di Donald Glover Ibra Ake, e i registi Blitz Bazawule, Emmanuel Adjei, Dikayl Rimmasch e Jenn Nkiru.

Per Beyoncé il disco può essere letto anche come "una biografia celebratoria della black experience per il mondo", ancor meglio, equivale al grandioso proposito di celebrare la cultura e la resilienza Black attraverso lussuosi visuals, "sottolineandone la bellezza e la tradizione nell’eccellenza Black".

Il Re Leone è disponibile su Disney+, mentre per altri approfondimenti vi rimandiamo al confronto tra Donald Glover e Seth Rogen in fatto di cultura musicale e uno speciale sul futuro della realtà virtuale.