Black Friday Amazon: fino al 50% di sconto su Blu-Ray e DVD Universal

Altra interessante offerta proposta daai propri clienti. In particolare, il gigante degli e-commerce si sofferma sui BluRay e DVD Universal, su cui propone uno sconto del 30% sull’acquisto di tre titoli e del 50% su cinque.

La promozione sarà attiva fino al prossimo 10 Dicembre su titoli e DVD a scelta tra quelli elencati in questa pagina.

Il funzionamento è molto semplice: in caso di acquisto di tre titoli, e per ottenere lo sconto del 30%, basterà inserire, durante la procedura d’acquisto e prima del completamento, il codice FILM3X30, mentre in caso di acquisto di cinque titoli, il codice da inserire è FILM5X50.

Nella lista dei film che rientrano nella promozione rientrano Animali Notturni, Arrival, Il Capo dei Capi (diventato particolarmente popolare dopo gli ultimi avvenimenti d’attualità), Inferno ispirato all’omonimo romanzo di Dan Brown, Split, Il Gladiatore e Passengers. Non tutti sono disponibili in formato BluRay, ed alcuni arriveranno in formato DVD.