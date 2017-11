Black Friday Amazon: il Cofanetto di Ritorno al Futuro in offerta

Amazon continua a proporre offerte molto interessanti per i propri clienti, in vista del Black Friday di Venerdì prossimo. Nella sezione film, oggi, il gigante di Seattle sta proponendo un’offerta davvero imperdibile per gli appassionati della trilogia Ritorno al Futuro.

Nella fattispecie, sarà possibile acquistare il cofanetto completo della storica saga di Steven Spielberg con protagonisti Michael J.Fox e Christopher Lloyd a soli 11,68 Euro. Un prezzo davvero notevole, se si conta che si tratta della versione con quattro dischi Blu-Ray, che comprende una vasta gamma di contenuti speciali tra cui le scene eliminate, la sequenza del test nucleare, ed un mini documentario battezzato “Racconti dal Futuro”, diviso in sei parti e che spiega il making of della trilogia.

Per i più nostalgici, è presente anche un’intervista esclusiva a Michael J. Fox, l’attore che ha dato il volto a Marty McFly nel film, che insieme a Doc Brown (Christopher Lloyd) si avventurerà in un viaggio tra passato, presente e futuro a bordo della DeLorean.