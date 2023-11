Black Friday 2023, gli sconti più interessanti per i film e i bluray: c'è anche Avatar 4K

Quali sono le migliori offerte del Black Friday 2023? Per quanto riguarda il grande cinema da collezionare in bluray, cofanetti e quant'altro, ce ne sono davvero tantissime.

Vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi del super sconto relativo al cofanetto 4K UHD de Il signore degli anelli, ma il Black Friday vero e proprio ovviamente inizia oggi e su Amazon ci sono già tantissime novità in fatto di prezzi stracciati.

La prima a saltare all'occhio è senza dubbio la nuova riedizione di Avatar di James Cameron in 4K, una remastered su tre dischi del film originale del 2009 che da un prezzo di listino di 24 euro è sceso oggi a 16 euro nella versione UHD e a 14 euro nell'edizione bluray normale. Gli amanti del Marvel Cinematic Universe potranno trovare poi la steelbook edition di Guardiani della Galassia 3 a 28 euro invece che al prezzo di listino di 35 euro, mentre la steelbook edition de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan (con un bellissimo artwork che omaggia il Joker di Heath Ledger) è scesa da 23 euro a 16 euro. Sempre per il Black Friday la steelbook 4K di Everything Everywhere all at once è calata da 26 euro a 20 euro, mentre il box set 4K di Top Gun con Tom Cruise, che include sia il film originale che il sequel Maverick in versione UHD, da 26 euro è sceso a 20 euro. Infine, da segnalare il super-sconto sul cofanetto steelbook 4K di Superman, che include i quattro film della saga originale con Christopher Reeve in una prestigiosa edizione box-set, il cui prezzo è sceso da 150 euro a 89 euro.

