Black Forest, primi dettagli sul nuovo horror del regista de Il giorno sbagliato

In attesa di vedere in sala il suo Il giorno sbagliato con Russell Crowe, Deadline ha rivelato in esclusiva i primi dettagli sul prossimo film del regista Derick Borte, che sarà intitolato Black Forest e sarà ovviamente un altro thriller horror, sempre con diverse venature di stampo psicologico.

Il film "seguirà un gruppo di studenti universitari in un viaggio zaino in spalla lungo la famosa Foresta Nera tedesca. Attraverso fenomeni inspiegabili questi studenti si ritroveranno trasportati indietro nel tempo fino al Medioevo. Separati e braccati dagli abitati dei villaggi locali dell'epoca, i protagonisti saranno al centro di una caccia alle streghe in pieno stile medievale".



In merito, Borte ha rivelato: "Per me questa è una meravigliosa opportunità per affondare i denti nel genere horror contemporaneo".



La storia di Unhinged porta invece un normale incidente stradale in una direzione più terrificante raccontando la storia di Rachel (Caren Pistorius), una madre che si appoggia al suo clacson nel momento sbagliato e per via del tipo sbagliato (Crowe).

La protagonista, in ritardo per andare al lavoro, incrocia uno sconosciuto fermo al semaforo: il suono del clacson col quale cerca di mettergli fretta causerà a Rachel e tutti quelli che ama diversi problemi, dato che il misterioso uomo vuole lasciare un ultimo segno nel mondo insegnandole una serie di lezioni mortali. Ne risulta un pericoloso gioco del gatto e del topo che dimostra che non puoi mai sapere chi ti guida accanto.

Nel cast anche Gabriel Bateman (Child’s Play) e Jimmi Simpson. Il film è scritto da Carl Ellsworth (Disturbia, Red Eye) e prodotto da Lisa Ellzey (Warrior, Kingdom of Heaven).