Black Christmas, la regista paragona il film a Suspiria di Luca Guadagnino

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly Sophia Takal, regista di Black Christmas, ha parlato in anteprima del nuovo horror prodotto dalla Blumhouse.

Questa versione, in uscita negli Stati Uniti il 13 dicembre prossimo, è il secondo remake dell'omonimo horror del 1974, capostipite dello slasher americano e antesignano di Halloween di John Carpenter (uscito nel '78), dato che nel 2006 venne realizzato già un primo remake, diretto dal creatore di Final Destination Glen Morgan, che però non ottenne il successo sperato.

La regista conferma che la sua interpretazione del concetto riguarda meno i punti specifici della trama dei suoi predecessori ed è più ispirata dai sentimenti che ha provato mentre guardava il film originale, incentrato su una confraternita universitaria di sole donne che, festeggiando il Natale nell'istituto, diventano il bersaglio di un serial killer.

"Questo film, sebbene sia molto, molto vagamente basato su Black Christmas, ha una trama estremamente diversa", ha rivelato la Takal. "È più ispirato dalle sensazioni che la visione di Black Christmas ha instillato in me, questa idea di misoginia è sempre stata là fuori e non è mai stata sradicata. Quindi quello è il punto di partenza per come sono arrivato a questa trama. Pensate a quello che Luca Guadagnino ha fatto con Suspiria, più che ad un remake diretto."

