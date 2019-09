Black Christmas: un classico dell'horror torna nel primo trailer del remake Blumhouse

Non c'è solo il remake de L'Uomo Invisibile nel calendario della prossima stagione della Blumhouse, dato che a dicembre la Universal Pictures distribuirà la nuova versione di Black Christmas, un classico dell'horror pubblicato originariamente nel 1974.

Questa nuova versione arriverà nei cinema statunitensi il 13 dicembre prossimo, e si è finalmente mostrata nel primo trailer ufficiale, che come al solito potete visionare comodamente all'interno dell'articolo.

L’opera è stata diretta da Sophia Takal, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad April Wolfe. Del cast fanno parte Imogen Poots, Aleyse Shannon, Brittany O’Grady, Lily Donoghue e Caleb Eberhardt.

Il Black Christmas originale, diretto da Bob Clark e uscito nel 1974, è conosciuto in Italia come Un Natale Rosso Sangue: sebbene molto meno celebre rispetto ad altri suoi epigoni, è da considerarsi come il vero e proprio antesignano dello slasher movie, avendo ispirato la produzione di Halloween di John Carpenter, uscito quattro anni dopo (leggi: recensione di Halloween). Nel 2006 venne realizzato già un primo remake, diretto dal creatore di Final Destination Glen Morgan, che però non ottenne il successo sperato.

La trama racconta di alcune ragazze di una confraternita universitaria che stanno trascorrendo in tranquillità le loro vacanze natalizie nel dormitorio del campus quando uno sconosciuto che sembrerebbe telefonare dall'interno della struttura comincia a tormentarle ed ucciderle una ad una.

In attesa di conoscere la data di uscita per il circuito italiano, vi rimandiamo anche al poster ufficiale di Black Christmas.