Black Canary è salvo dalla strage della Warner Bros: ecco le reazioni dei fan!

Durante la strage di progetti targati DC compiuta dal nuovo CEO di Warner Bros Discovery David Zaslav, in molti hanno temuto anche per il destino del film Black Canary. Sembra però che non ci sia da preoccuparsi troppo: il progetto è salvo!

Si tratta di una notizia sicuramente non scontata, soprattutto dopo l'improvvisa cancellazione di Batgirl quando ormai la lavorazione del film era quasi terminata. In più molti erano preoccupati per il destino di Black Canary, perché era da un po' che non c'erano particolari news in merito. Il progetto era stato annunciato per la prima volta dopo l'arrivo di Birds of Prey all'inizio del 2020, in cui Jurnee Smollett ha fatto il suo debutto come Dinah Lance. Dopo, le cose sono state relativamente tranquille in attesa di un inizio, con Misha Green di Lovecraft Country impegnata nella scrittura della sceneggiatura.

Chiaramente i fan del DCEU si erano preparati al peggio, dato il relativo silenzio in merito: erano infatti quasi certi di una cancellazione del progetto. Ma, a sorpresa, così non è stato, e adesso su Twitter hanno tutti commentato con entusiasmo la notizia. In molti si sono detti felici non solo del fatto che il film fosse salvo, ma anche dell'uscita al cinema, cosa non scontata di questi tempi, e l'entusiasmo di altri si è unito alla notizia che anche Green Lantern vedrà la luce. Ma attenzione, perché ci sono alcuni diffidenti: Black Canary è davvero al sicuro? Scoprite i commenti dei fan in fondo all'articolo!