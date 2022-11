Black Canary, che fine ha fatto lo spin-off di Birds of Prey? Warner fa tremare i fan

Nella stessa chiamata con gli investitori in cui ha discusso del futuro del franchise di Harry Potter, il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha parlato approfonditamente dei film esclusivi per la piattaforma di streaming on demand HBO Max programmati dalla precedente dirigenza.

Tra questi c'è ovviamente anche Black Canary, lo spin-off di Birds of Prey dedicato al personaggio interpretato da Jurnee Smollett, finora sopravvissuto alle numerose cancellazioni orchestrate da Warner Bros Discovery per tanti progetti DC, come Batgirl e Zatanna. A questo proposito, Zaslav ha dichiarato:

"Abbiamo imparato cosa non funziona. E questo è ciò che non funziona per noi in base a tutto ciò che abbiamo visto in questi mesi: i film direct to streaming. Non ha alcun senso spendere un miliardo di dollari per finanziare film streaming, oppure spostare film da cinema su un servizio di streaming. I film che produciamo per cinema ottengono risultati significativamente migliori, e al contrario il lancio di un film di 2 ore e 40 minuti direct-to-streaming non porta alcuni benefici per HBO Max in termini di spettatori, fidelizzazione o amore per il servizio da parte del pubblico".

Considerato che Black Canary non è stato cancellato finora, alla luce di queste nuove dichiarazioni di Warner Bros Discovery si aprono due strade per lo spin-off: o un'uscita nelle sale come lungometraggio cinematografico, oppure una trasformazione del progetto da film a serie tv per HBO Max. Continueremo a monitorare la situazione per voi, specie alla luce del fatto che da qualche giorno James Gunn ha assunto la guida dei DC Studios insieme a Peter Safran, dunque sarà interessante vedere quali saranno le prime mosse della nuova etichetta.

Black Canary, lo ricordiamo, è stato scritto da Misha Green, che in precedenza aveva già collaborato con Jurnee Smollett in Underground e Lovecraft Country.