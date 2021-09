Black Canary: la regista aggiorna sul film HBO Max, su quali fumetti DC sarà basato?

Il nuovo progetto di un film interamente incentrato sul personaggio di Black Canary apparso nel film Birds of Prey ha sicuramente colto tutti alla sprovvista e ora i fan giustamente si chiedono se la nuova pellicola sarà basata sulle storie a fumetti DC già presenti sull'eroina oppure no. La protagonista avrà ancora il volto di Jurnee Smollett.

Un fan, infatti, si è rivolto direttamente alla regista del progetto ovvero Misha Green, che si sta occupando anche della sceneggiatura di Black Canary. Il fan ha chiesto infatti se per la base del suo film la regista fosse impegnata nella lettura dei fumetti DC che la vedono protagonista. La risposta di Green è stata: "Sì. La ricerca è sempre la chiave". In precedenza, la stessa protagonista Jurnee Smollett aveva dichiarato che l'ispirazione per Black Canary arrivasse anche da altri media DC. Ad esempio, all'epoca dell'uscita di Birds of Prey, aveva dichiarato che l'ispirazione venisse anche dal gioco Injustice 2.

Creata originariamente dallo sceneggiatore Robert Kanigher e dall'artista Carmine Infantino nel 1947, Dinah Laurel aka Black Canary è abilissima nel combattimento corpo a corpo e proviene da una famiglia di combattenti del crimine: suo padre era un ufficiale di polizia, mentre sua madre era l'originale Black Canary.

A commentare la notizia del film su Black Canary, anche Mary Elizabeth Winstead, sua co-protagonista in Birds of Prey nei panni di The Huntress e attualmente protagonista del film Netflix Kane. Winstead si è detta contenta del ritorno di Black Canary ma non sa se il suo personaggio sarà coinvolto: "Sono super elettrizzata per il film di Black Canary. Amo Jurnee, amo il suol lavoro e non vedo l'ora di scoprire cosa faranno con il suo personaggio" ha risposto Winstead. "Non ho idea di quali siano i personaggi che potrebbero essere coinvolti nel progetto. Non so se Huntress continuerà in un qualche modo".