Black Canary, Misha Green rivela una curiosa ispirazione per il film

La regista dello spin-off di Birds of Prey dedicato a Black Canary, Misha Green, ha spiegato su Twitter qualcosa in più sul suo processo creativo, e ha rivelato anche un elemento d'ispirazione per la pellicola.

Visto il successo riscontrato dalla rappresentazione sul grande schermo di alcuni personaggi DC come la stessa Harley Quinn, Black Canary o The Huntress, Warner Bros. ha deciso che dopo Birds of Prey almeno alcune di queste figure andavano approfondite.

È per questo che si è deciso di dare alla Black Canary di Jurnee Smollett un suo spin-off cinematografico, al timone del quale è stata messa Misha Green (Lovecraft Country, Helix), che sta lavorando arduamente al progetto.

E proprio in questi giorni, la regista ha rivelato su Twitter qualcosa sul suo approccio, dopo che un utente twitter che in passato ha realizzato diverse fanart a tema ha notato un disegno familiare in una foto postata da Green...

"Ma Misha Green sta usando il poster di Black Canary che avevo realizzato io oppure ho le allucinazioni? Non me lo sono immaginato vero? Oh mio Dio sto andando in iperventilazione" si legge infatti in un tweet, a cui Green risponde "Scelgo un'immagine da mettere come cover del fascicolo che userò per scrivere ogni progetto a cui lavoro. Qualcosa che mi ricorda la vibe e le atmosfere che vorrei dare al prodotto. E in questo caso è il tuo poster".

Chissà allora come sarà lo spin-off su Black Canary. Sfortunatamente dovremo attendere ancora diverso tempo per scoprirlo, dato che non ha ancora una data d'uscita, ma vi terremo aggiornati non appena vi saranno novità.