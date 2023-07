Black Canary merita un posto nel nuovo DCU di Gunn e Safran?

La rivoluzione portata in casa DC dall’arrivo di James Gunn e Peter Safran ha cambiato i piani dell’universo cinematografico della casa di Batman segnando il destino di alcuni personaggi che si sono ritrovati fuori dai giochi e di altri che hanno visto il proprio ruolo diventare più centrale. Una delle eroine da tenere d’occhio è Black Canary

A qualche mese di distanza dall’ultimo aggiornamento che faceva temere per le sorti di Black Canary, torniamo a parlare dell’eroina della Justice Society of America, cercando di capire in che modo la DC possa far rivivere il personaggio in uno dei suoi prossimi adattamenti.

Al momento, in nessuno dei dieci progetti del nuovo universo cinematografico è stata annunciata la presenza di Black Canary che però potrebbe entrare a far parte delle vicende narrate in The Brave and the Bold o in quelle che saranno raccontate dalla serie in produzione da HBO a proposito delle Lanterne.

Naturalmente non sono da escludere neanche dei nuovi progetti che riguardino direttamente l’eroina o il gruppo Birds of Prey e che introdurrebbero un personaggio molto carismatico e fondamentale per la storia dei fumetti DC a un pubblico molto più vasto aumentando al contempo le quote rosa nella squadra della casa dei fumetti.

Non ci resta che aspettare e vedere che cosa avranno in mente di fare i due uomini messi al comando del nuovo DCU e, a proposito di eroine, vi lasciamo alla recensione di Birds of Prey, prima apparizione di Black Canary nei cinecomic contemporanei.