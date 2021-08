Black Canary, Mary Elizabeth Winstead: 'Contenta per Jurnee'; rivedremo The Huntress?

Come annunciato la scorsa settimana, Warner Bros. e DC Films starebbero lavorando su un film stand-alone di Black Canary per HBO Max. L'attrice di Birds of Prey Jurnee Smollett-Bell tornerà nel ruolo, ma sarà l'unica del gruppo a vestire nuovamente i panni del proprio personaggio? Sentiamo che ha da dire Mary Elizabeth Winstead.

L'interprete di The Huntress nel film diretto da Cathy Han, Birds of Prey, è stata recentemente intervistata dal sito Collider per il suo nuovo film di Netflix, Kate, e ovviamente le è stata chiesta la sua sul film di Black Canary e una sua possibile apparizione.

"Anche io adoro Jurnee! Sono super elettrizzata per il film di Black Canary. Amo Jurnee, amo il suol lavoro e non vedo l'ora di scoprire cosa faranno con il suo personaggio" ha risposto Winstead "Non ho idea di quali siano i personaggi che potrebbero essere coinvolti nel progetto. Non so se Huntress continuerà in un qualche modo".

"Sapete, ci sono così tante iterazioni diverse del personaggio tra fumetti, serie tv e film, e quindi non so se la mia versione avrà affettivamente un futuro. Ma la adoro e se si presentasse l'opportunità di tornare nei suoi panni, sarei più che disposta a farlo, quindi vedremo" ha aggiunto in ultimo.

E voi, che ne pensate? Vorreste rivedere la Cacciatrice di Mary Elizabeth Winstead in un progetto DC? Fateci sapere nei commenti.