Black Canary, Jurnee Smollett protagonista dello spin-off di Birds of Prey per HBO Max

Dopo aver esordito nei panni di Black Canary in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Jurnee Smollett è pronta a riprendere i panni del personaggio per uno stand-alone sviluppato in esclusiva per HBO Max.

Secondo quanto riportato da Cinelinx e confermato in seguito anche da The Wrap, il progetto è stato affidato alla penna di Misha Green, showrunner di Misha Green, serie HBO cancellata dopo appena una stagione che però aveva ricevuto una calorosa accoglienza da parte della critica. Lo show vedeva nel cast la stessa Smollett e il Jonathan Majors da poco approdato nel Marvel Cinematic Universe.

La trama del film di Black Canary è ancora sconosciuta, così come i dettagli sulla regia e la data prevista per l'inizio delle riprese.

Creata originariamente dallo sceneggiatore Robert Kanigher e dall'artista Carmine Infantino nel 1947, Dinah Laurel aka Black Canary è abilissima nel combattimento corpo a corpo e proviene da una famiglia di combattenti del crimine: suo padre era un ufficiale di polizia, mentre sua madre era l'originale Black Canary.

Vi ricordiamo che, sempre sul fronte DC, su HBO Max sono in arrivo anche gli stand-alone dedicati a Batgirl, Zatanna e Blue Beetle. Lo scorso dicembre il presidente DC Films Walter Hamada ha preso l'uscita di due spin-off DC su HBO Max all'anno.