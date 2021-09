Black Canary: Jurnee Smollett avrà un costume più fedele ai fumetti nel film HBO Max?

L'attrice Jurnee Smollett potrebbe indossare l'iconico costume di Black Canary nel suo film stand-alone spin-off di Birds of Prey in arrivo per il servizio di streaming on demand HBO Max.

Il film di Black Canary è stato annunciato ad agosto, quando è stato rivelato che la creatrice e showrunner di Lovecraft Country Misha Green avrebbe scritto la sceneggiatura del progetto dedicato alla supereroina di Birds of Prey: proprio la Green nelle scorse ore ha ospitato una sessione di domande e risposte sul suo account Twitter, durante la quale ha risposto alle domande dei fan sul film in uscita. Dopo aver assicurato ai fan che Black Canary sarà basato sui principali fumetti DC dedicati al personaggio, che la Green sta studiando in questi giorni, la sceneggiatrice ha anche anticipato la possibile comparsa dell'iconico costume di Black Canary.

Come potete vedere nel post in calce, infatti, quando un fan ha chiesto alla Green cosa ne pensasse delle giacche da motociclista e delle calze a rete, un chiaro riferimento al look di Dinah Lance nei fumetti, l'autrice ha risposto: "AMO le giacche da motociclista e le calze a rete", aggiungendo anche l'emoticon di un occhiolino. In Birds of Prey, come ricorderete, Black Canary sfoggiava un look molto diverso rispetto a quello dei fumetti, con una canottiera gialla e dei blue jeans a vita alta. La supereroina DC è invece famosa per la sua giacca di pelle nera, il body aggressivo e le calze a rete, un look che potrebbe esordire nel film stand-alone. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Black Canary non ha attualmente una data d'uscita, ma chissà che Warner non possa svelare qualcosa in più durante il prossimo DC FanDome, in arrivo il 16 ottobre.