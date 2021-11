Black Canary, il film dedicato a Batgirl introdurrà Dinah Lance?

Quest’estate è arrivata la conferma della produzione di un film dedicato a Black Canary, dopo aver esordito nei panni della supereroina in Birds of Prey, Jurnee Smollett interpreterà di nuovo il personaggio in un film targato HBO Max. Adesso pare che sarà il film di Batgirl ad introdurre Black Canary nel DC Universe.

A Misha Green (Lovecraft Country) è affidata la regia del film e firmerà anche la sceneggiatura e ora sembra che questi film DC HBO Max saranno più collegati di quanto potremmo aver pensato in precedenza. Batgirl, che presenterà l'eroina nell'universo cinematografico DC, sarebbe collegato a un altro progetto confermato per il futuro: il film Black Canary con Jurnee Smollett nei panni di Dinah Lance. Un tweet di RPK, che trovate in calce alla notizia, riferisce: “Ho sentito che Batgirl porterà allo stand-alone di Black Canary”.

Sembra logico che WarnerMedia inizi a tessere i fili tra i vari film DC e si assicuri che i fan abbiano qualcosa a cui pensare tra un’uscita e l’altra. In questo caso particolare, non è solo logico ma anche necessario che Batgirl e Black Canary abbiano un collegamento. Intervistata durante il DC FanDome, l’attrice scelta per interpretare Barbara Gordon/Batgirl, Leslie Grace ha detto:



"È una persona che è stata sottovalutata anche da suo padre ed essendo la più piccola, a volte sei isolata da tutte le cose difficili della vita ed è così ansiosa di dimostrare a se stessa e a tutti gli altri che ci sono alcune cose che può gestire", ha detto Grace. "Quindi, questo viaggio mostrerà sicuramente molto di questo. Mi sento come se fossi in un viaggio infinito per provare a me stessa quali barriere posso rompere, quali limiti posso rompere per me stessa e sono entusiasta di mettere un po' di quell'entusiasmo e di quella spinta e un po' di testardaggine, nel personaggio di Barbara."



Le due pellicole sono entrambe in sviluppo per HBO Max, se siete curiosi date un'occhiata all'allenamento di Leslie Grace per Batgirl.