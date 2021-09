Black Canary, nuovi dettagli: la fumettista Gail Simone si offre per aiutare Misha Green

Dopo aver anticipato un costume più fedele a quello originale per Black Canary nel nuovo cinecomic DC Films attualmente in lavorazione per HBO Max, l'autrice Misha Green ha svelato nuovi dettagli sul progetto tramite il proprio account del social network Twitter.

La regista in questi giorni aveva promesso ai fan che Black Canary sarà basato sui migliori fumetti della DC dicendosi molto impegnata nello studio degli albi con protagonista la supereroina interpretata sul grande schermo dall'attrice Jurnee Smollett. A tal proposito, su Twitter è intervenuta la fumettista DC Gail Simone, famosa per la scrittura di Black Canary, che ha scherzosamente offerto il suo aiuto a Misha Green per lo sviluppo del film: "So che non ne hai assolutamente bisogno, ma se mai dovesse esserci qualcosa in cui potrà aiutarti nella tua ricerca, Misha, fammi sapere!"

Un'altra domanda posta alla Green dai suoi follower ha riguardato la pressione che si prova nello scrivere contemporaneamente il cinecomic di Black Canary e il misterioso nuovo film di Tomb Raider (quest'ultimo dovrebbe rappresentare anche il suo esordio alla regia di un lungometraggio). L'autrice ha risposto: "Nessuna pressione, solo grande eccitazione. E so che le attrici che interpretano queste donne iconiche mi faranno fare bella figura". Un'ultima risposta da parte della Green, anche se non specificamente incentrata su Black Canary, ha riguardato la scrittura e il come far risaltare ogni personaggio all'interno di una sceneggiatura. "Dopo la prima bozza, è più facile ascoltare la voce di ogni personaggio. E nella fase di riscrittura ti concentri maggiormente su quelle voci, e cancelli o modifichi tutte quelle cose che ti rendi conto che non si stanno adattando perfettamente al personaggio, che ormai conosci molto meglio di prima."

Black Canary non ha attualmente una data d'uscita. Come il nuovo film su Batgirl, sarà un'esclusiva HBO Max.