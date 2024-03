Black Bag, la star di Bridgerton e Cate Blanchett nel nuovo film di Soderbergh

Regé-Jean Page è stato il candidato perfetto come 007 per molto tempo: probabilmente la star di Bridgerton non sarà il nuovo James Bond ma avrà la sua spy story firmata da Steven Soderbergh!

L'attore, infatti, insieme Michael Fassbender e Cate Blanchett sarà co-protagonista del film di spionaggio Black Bag: Soderbergh dirigerà il film su sceneggiatura di David Koepp, collaboratore di lunga data del regista. Al momento la trama è top secret e le uniche notizie rilasciate riguardano il cast appena annunciato. Ma ulteriori dettagli potrebbero essere presto svelati in quanto pare che le riprese dovrebbero iniziare in primavera nel Regno Unito.

Soderbergh, volto iconico del cinema sperimentale, salta da un genere a un altro: dopo il terrificante film horror Presence, il regista torna al thriller per collaborare per la prima volta con la star di Netflix Regé-Jean Page, già addentratosi nel genere con il film d'azione The Grey Man. L'attore è apparso di recente in Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri, conquistando immediatamente il pubblico che aveva imparato ad amarlo nelle vesti più seducenti del duca Simon Basset nella prima stagione di Bridgerton. Sia Blanchett che Fassbender, invece, hanno lavorato entrambi con Soderbergh: l'attrice in Intrigo a Berlino mentre l'attore in Knockout - Resa dei conti.