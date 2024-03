Black Bag: cast da urlo per il nuovo film di Steven Soderbergh, c'è anche Pierce Brosnan

Black Bag è il nuovo film di Steven Soderbergh, e con le new entry nel cast, si preannuncia essere una pellicola davvero interessante.

Naomie Harris, Pierce Brosnan e Tom Burke entrano a far parte del cast stellare di Black Bag. Assieme a loro, saranno presenti nel nuovo film di Soderbergh anche Cate Blanchett, Michael Fassbender, Regé Jean Page e Marisa Abela. Al momento, la trama è assolutamente top secret. Sappiamo solamente che il film sarà un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio. Lo sceneggiatore è David Koepp, Black Bag sarà prodotto da Casey Silver e Greg Jacobs, con le riprese che inizieranno a maggio a Londra.

Nel frattempo, lo stesso Steven Soderbergh ha chiuso le porte a un nuovo eventuale capitolo della saga di Ocean, ritenendola del tutto conclusa. Queste le sue parole a Variety: “Dopo aver realizzato il terzo capitolo, sento che la storia si è conclusa per me ormai. Quando Warner mi ha contattato ho detto loro di no, semplicemente perché non sono interessato. Sto puntando ad altro al momento". Ricordiamo che l’ultimo capitolo della saga è stato Ocean ‘s thirteen del 2007. Nel 2018 è uscito lo spin-off Ocean’s 8 diretto da Gary Ross. Steven Soderbergh ha lavorato di recente anche a un nuovo film horror intitolato Presence.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.