Black Adam, weekend d'apertura record per un film con protagonista Dwayne Johnson!

Dwayne Johnson è uno degli attori calamita del pubblico e anche per questo molto apprezzato dalle produzioni. La sola presenza o meno di The Rock nel cast di un film fa la differenza e Black Adam non è da meno. Nel week-end d'esordio il film di Jaume Collet-Serra ha fatto registrare una cifra record negli USA.

L'incasso da 67 milioni di dollari nel primo week-end è la cifra più alta mai incassata all'esordio da un film con protagonista Dwayne Johnson.

Nel frattempo il box-office globale ha fatto registrare 140 milioni di dollari d'incasso. L'impatto di The Rock sul DCEU è stato davvero significativo.



Un risultato che soddisfa appieno i vertici della produzione. Hiram Garcia ha dichiarato:"È un sogno diventato realtà. Lavoriamo per raggiungere questo obiettivo familiare qui a Seven Bucks [casa di produzione] da 15 anni, applicando ogni piccola esperienza che abbiamo acquisito nel corso degli anni per aiutare a dar vita a questo progetto. Essere qui e vedere come il nostro duro lavoro è stato ripagato con il più grande esordio nelle nostre carriere è una sensazione incredibile. Il nostro obiettivo con Black Adam era quello di consolidare diversi nuovi personaggi nel DCEU che ci dessero l'opportunità, con successo, di espandere davvero l'universo, e soprattutto volevamo prenderci cura dei fan. Abbiamo ascoltato i loro feedback per anni ed eravamo determinati a dar loro ciò che volevano. Il loro entusiasmo per il film è stato incredibile".



Il cast di Black Adam è completato da Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Pierce Brosnan e Marwan Kenzari. Sul nostro sito trovate la recensione di Black Adam.