Black Adam vuole 'rimodellare' il concetto di cinecomic, secondo il DOP Lawrence Sher

Dopo aver visto Dwayne Johnson nel primo concept di Black Adam, arrivano i primi dettagli sulla pellicola DC direttamente dal direttore della fotografia Lawrence Sher dopo la sua recente collaborazione con Todd Phillips per Joker.

"Uno dei miei interessi è continuare - come ne abbiamo parlato con Dwayne e ovviamente con Jaume [Collet-Serra] e la DC - a rimodellare il concetto di film tratto dai fumetti" ha spiegato il DOP durante una sessione di Q&A organizzata da Collider dopo una proiezione di Joker in vista degli Oscar 2020. "Certo, deve essere un film di intrattenimento e incassare una certa quantità di soldi, dunque non può essere talmente marginale da non coinvolgere le persone, ma possiamo fare qualcosa di creativo? Questo è l'obiettivo, cercare di reinventare qualcosa."

Al momento i dettagli veri e propri sulla trama di Black Adam sono davvero pochi - secondo un recente report nel film appariranno anche il Dottor Fate e Isis -, e rimane dunque da capire come andrà a collegarsi a Shazam! in vista del secondo capitolo già confermato, nel quale tornerà Zachary Levi.

Black Adam uscirà nelle sale il 22 dicembre 2021, come annunciato da The Rock con un lungo post via social che ha firmato la sua entrata ufficiale nell'Universo DC.