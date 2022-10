Black Adam vs Superman, Hiram Garcia promette: 'Non sarà solo una scazzottata'

Black Adam arriva oggi nei cinema italiani ma, come forse già saprete, Dwayne 'The Rock' Johnson e il suo team stanno già pensando al futuro: e quel futuro riguarda il Superman di Henry Cavill.

Sebbene il marketing ufficiale di Warner Bros Discovery per Black Adam non abbia menzionato apertamente l'alter-ego di Clark Kent che Henry Cavill ha interpretato nella trilogia di Zack Snyder composta da Man of Steel, Batman v Superman e Justice League, The Rock non ha fatto mistero di aver lottato strenuamente per riportare la star di The Witcher in casa DC. L'obiettivo è chiaramente quello di raccontare una storia con protagonisti Black Adam e Superman, ma quell'eventuale progetto sarà molto più di una semplice scazzotata tra i due superesseri.

Hiram Garcia, il produttore di Black Adam e storico collaboratore di The Rock, ha infatti dichiarato in una recente intervista promozionale con CinemaBlend: "Non si è mai trattato di un incontro casuale o di preparare il terreno per una lotta. No, è molto più di questo. Vogliamo davvero creare un arco narrativo di lungo corso e mostrare che questi due personaggi esistono nello stesso universo e che avranno a che fare spesso l'uno con l'altro, che sia dalla stessa parte della giustizia o meno. Ad un certo punto si scontreranno, ma non si tratta solo di una classica scazzottata. Non è mai stato il nostro piano, e i fan non vogliono questo: i fan vogliono vivere un viaggio al fianco di questi personaggi, sapendo che questi personaggi esistono nello stesso universo."

Non a caso, qualche giorno fa è stato confermato che Warner Bros Discovery è a lavoro su Man of Steel 2 con Henry Cavill: secondo voi come si evolverà la storia di Superman e di Black Adam? Ditecelo nei commenti. Quali fumetti potrebbero ispirare i loro futuri incontri? Ditecelo nei commenti!