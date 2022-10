Black Adam, Viola Davis ha ripreso il suo ruolo nel film con The Rock: tornerà in futuro?

Dopo aver debuttato nel DC Extended Universe in "The Suicide Squad" nel 2016, Viola Davis ha ripreso il suo ruolo di Amanda Waller anche in Black Adam, il nuovo cinecomic DC con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson.

Nel film, Amanda Waller arruola la Justice Society of America affinché la squadra porti in custodia l'antieroe di Dwayne Johnson. Alla fine dei giochi, Waller esce illesa dalla battaglia finale e i fan si aspettano ora di rivederla in futuro. Ma come proseguirà la DC?

Secondo gli ultimi rumor, HBO Max avrebbe messo in cantiere una serie dedicata al personaggio dopo la sua apparizione in The Suicide Squad e in Peacemaker. Il problema ad oggi riguarda la canonicità dell'Universo DC post-Snyder, mutato nuovamente con l'uscita di Black Adam.

Oltre al Black Adam di The Rock e ad Amanda Waller, il film ospiterà quindi la Justice Society, composta dal Dottor Fato di Pierce Brosnan, da Isis interpretato da Sarah Shahi, da Hawkman, interpretato da Aldis Hodge, dal personaggio di Atom Smasher di Noah Centineo e da Cyclone, che nella pellicola sarà interpretata da Quintessa Swindell.

Ma voi cosa ne pensate? Rivedremo il personaggio di Viola Davis in futuro? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi ricordiamo che la pellicola con The Rock é finalmente arrivata nelle sale italiane e che il produttore ha parlato dell'importantissima scena post-credit di Black Adam.