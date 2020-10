Black Adam, è ufficiale: Sarah Shahi interpreterà Isis nel film DC

Dopo i rumor dei giorni scorsi, è ora arrivata una conferma da parte dell'autorevole Deadline: Warner Bros. ha ingaggiato Sarah Shahi per vestire i panni di Isis in Black Adam, la pellicola che firmerà il debutto di Dwayne "The Rock" Johnson nell'universo cinematografico DC.

Nei fumetti Isis è la controparte femminile di Black Adam, e il sito la descrive come una "professoressa universitaria che combatte per la libertà guidando la resistenza del Kahndaq".

Acclamata dalla critica per la sua peformance nella serie City On A Hill, la Shahi è attualmente impegnata con le riprese dello show Netflix Sex/ Lies. Durante la sua carriera televisiva, l'attrice è inoltre apparsa in Person of Interest, The Rookie, Reverie, The L Word e Fairly Legal.

Diretto da Jaumet Collett-Serra, Black Adam entrerà in produzione nel primo trimestre del prossimo anno in vista di un'uscita ancora da definire. Previsto per il 22 dicembre 2021, infatti, il film è stato rimosso dal calendario Warner in seguito al rinvio di The Batman e altri titoli del franchise.

Il cast del film includerà anche Noah Centineo (Atom Smasher) e Aldis Hodge (Hawkman), con The Rock che ovviamente vestirà i panni del protagonista e nemesi di Shazam!. Nel frattempo, un rumor ha anticipato anche il possibile debutto di Eclipso.