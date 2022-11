Black Adam, è ufficiale? La Justice Society tornerà nel nuovo DCU di James Gunn!

Una volta uscito, avremmo dovuto considerare Black Adam come ripartenza del nuovo DCU. Ma il progetto nasce dieci anni fa, in tutt'altro universo espanso, ben prima della radicale ristrutturazione DC con James Gunn. Quindi non era affatto detto che portasse a un seguito. Ora invece arriva una conferma sulla Justice Society.

Prima di arrivare al nome che si è fatto per un possibile futuro nel nuovo DC Universe, va detta una cosa. E come sempre riguarda i botteghini, unico vero metro di misura per una major nel decidere se portare avanti determinati personaggi e filoni. I Marvel Studios possono forse permettersi di pianificare di qui a tre o quattro anni, ma per la Warner Bors. Discovery in crisi non è così. Quindi il botteghino di Black Adam era un fattore di cui tenere conto.

Nei primissimi giorni Black Adam ha stupito tutti, visto che si trattava dell’intoduzione di un personaggio del tutto nuovo, anche spigoloso per alcuni, all’interno del mondo dei cinecomic. Dall’altro The Rock ha sicuramente aiutato, ma non ovunque: in Italia, Black Adam è stato battuto da un film nostrano con un budget di soli dieci milioni. In ogni caso, considerati pro e contro e soprattutto lo stato recente della DC, possiamo dire che Black Adam sta continuando a registrare (tutt’ora) un ottimo successo di pubblico.

Sarà anche per questo che il produttore Hiram Garcia può prendersi la libertà di annunciare, all’apparenza ufficialmente, un futuro per la Justice Society in questa nuova amministrazione. O quantomeno per uno dei suoi membri, neanche il più centrale o amato. Si tratta dell’Atom Smasher di Noah Centineo. In una serie di post con alcuni membri del supergruppo di eroi, Garcia ha infatti ripreso un primo piano di Atom Smasher scrivendo: “Mi è piaciuto molto guardare il folle talento di Noah Centineo portare in vita Atom Smasher! Non vedo l'ora che voi ragazzi vediate dove porteremo questo personaggio!”.

