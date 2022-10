Black Adam uccide così tante persone che il film di The Rock era stato bollato rated-r

Nel grande giorno dedicato al futuro della DC, i produttori di Black Adam Hiram Garcia e Beau Flynn hanno offerto ai fan anche qualche dettaglio sul presente della saga, rivelando nuove informazioni sull'attesissimo cinecomix con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson in uscita questa settimana.

In particolare, in un'intervista con Collider, Garcia ha dichiarato che il team di produzione "voleva assicurarsi di onorare il personaggio", affermando che un film di Black Adam privo della violenza che contraddistingue il personaggio nelle pagine dei fumetti DC non sarebbe stato credibile. "Quindi, fin dall'inizio, abbiamo lavorato sapendo che ci saremmo spinti al massimo da quel punto di vista", ha detto. "Sapevamo che sarebbe stato un processo di collaborazione con la Motion Picture Association of America per arrivare fin dove potevamo, per rientrare nei canoni del PG-13 ma senza snaturare il personaggio. E' stato davvero importante per noi, ed è qualcosa in cui anche Dwayne si è fatto sentire."

Flynn ha aggiunto poi che il rating ufficiale del film è frutto di una sorta di trattativa con la MPAA, perché il primo montaggio di Black Adam venne classificato rated-r: Garcia, Flynn e Johnson erano disposto a ridurre le dosi di violenza grafica a schermo, ma non ad eliminarle e il team di produzione non ha tagliato neanche una scena. "Diciamo che abbiamo trovato un buon compromesso con l'MPAA da questo punto di vista" ha confermato il produttore.

Tra le altre novità della giornata riguardanti il futuro della DC, vi segnaliamo Man of Steel 2 con Henry Cavill e l'espansione dell'universo di The Batman di Matt Reeves, oltre alla conferma del chiacchierato Superman prodotto da JJ Abrams.

Black Adam uscirà il 20 ottobre in Italia. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.