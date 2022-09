Black Adam, il trailer ufficiale! The Rock braccato dall'intera Justice Society

Dopo i characters poster di Black Adam pubblicati nei giorni scorsi, come promesso il cinecomix DC Films con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson è tornato a mostrarsi ai fan con un nuovo trailer ufficiale.

Il filmato, che come al solito potete riprodurre nel player all'interno dell'articolo, anticipa la trama del film e mostra il nuovo gruppo di supereroi Justice Society riunirsi per braccare Black Adam, evidentemente fuori controllo e ritenuto troppo pericoloso a causa dei suoi metodi brutali nell'applicare la (sua) giustizia. Tuttavia, l'anti-eroe di Dwayne Johnson dovrà scegliere da che parte stare e nel corso del film si ritroverà presumibilmente a fare squadra con questi nuovi supereroi, soprattutto considerato che il trailer mostra anche l'esordio del villain Sabbac, un demone legato alla famiglia Shazam.

Insieme a Dwayne Johnson, Black Adam include nel cast anche il grande Pierce Brosnan come Doctor Fate, Noah Centineo come Atom Smasher, Quintessa Swindell come Cyclone e Aldis Hodge come Hawkman. Tra gli altri membri del cast ci sono poi Sarah Shahi, Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer e Uli Latukefu. Il film è basato sul personaggio DC Comics creato da Otto Binder e C.C. Beck, per la regia di Jaume Collet-Serra (The Shallows, Jungle Cruise) da una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshiryani. Tra i produttori Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks Productions.

Black Adam uscirà ad ottobre in Italia solo al cinema.