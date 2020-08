Black Adam, The Rock vuole Gal Gadot come alleata e Henry Cavill come avversario!

Come promesso nei giorni scorsi, Dwayne "The Rock" Johnson è salito sul palco virtuale dell'evento per presentare ufficialmente il logo e primi teaser di Black Adam, il cinecomic che firmerà il suo atteso debutto nel DCEU.

"Black Adam è uno dei personaggi più potenti dell'Universo DC" ha spiegato l'attore rispondendo alle domande dei fan. "Tuttavia, gli eroi devono essere moderati nei confronti dei loro nemici. Black Adam non pratica molto la moderazione, il che lo rende molto simpatico ai miei occhi."

Johnson ha poi rivelato: "L'eroe DC che scegliere per primo al mio fianco è Wonder Woman. È un personaggio che rispetto molto. Ho sempre pensato che sarebbe bello incontrare anche Superman, abbiamo anche dei poteri simili come la forza e la velocità, ma alla fine non si può mai sapere. Black Adam e Superman potrebbe diventare amici, oppure no."

A sorpresa, Noah Centineo è comparso per confermare il suo coinvolgimento nel ruolo di Atom Smasher: "Al Rostin ha davvero qualcosa da dimostrare, specialmente per quanto riguarda il suo lignaggio. Durante il film subisce una trasformazione, perché questa è la sua prima missione. Lo colpisce in pieno. È il viaggio che deve intraprendere per diventare un supereroe. In più non mi dispiace raggiungere le dimensioni della Torre Eiffel".

"È bello vedere Atom Smasher al fianco di Black Adam" ha aggiunto Johnson. "È qualcosa di straordinario. Sono felici di averti a bordo. Voglio ringraziarti per aver lavorato così duramente, questo è un progetto che mi appassiona."

Dopo aver confermato la presenza di Hawkman, Doctor Fate e Cyclone, Johnson ha infine lanciato un messaggio alla Justice League: "Date il benvenuto a verità e giustizia: il modo di fare di Black Adam."

