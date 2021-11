Black Adam, The Rock ha già visto una prima versione del film: ecco che ne ha pensato

Sale sempre di più l'hype per Black Adam, il cinecomic DC con protagonista The Rock, e ora l'attore racconta le sue impressioni dopo aver visto una prima versione del film.

Intervistato da Collider in occasione dell'uscita del film Netflix Red Notice, di cui è co-protagonista assieme ai colleghi supereroi Gal Gadot e Ryan Reynolds, Dwayne "The Rock" Johnson è stato molto esaustivo nell'esporre il suo punto di vista sul primo cut di Black Adam.

"Penso che siamo davvero a buon punto, e in un'ottima posizione. Adesso possiamo dedicare tempo a perfezionarlo, ma non possiamo comunque permetterci di andare troppo lenti perché il film dev'essere pronto per la prossima estate" ha affermato l'attore.

"Credo che sia una prima versione davvero fantastica, e sapete, Black Adam è quel tipo di film che dall'inizio all fine aveva tutto il potenziale per essere qualcosa di davvero unico. E tutto ha avuto inizio con il nostro regista, Jaume Collet-Serra" continua, elogiando il lavoro del filmmaker "È un regista ambizioso, e arriva da quella scuola di registi ispanici incredibilmente talentuosi che vogliono inserirsi e rivoluzionare l'industria, il modo di fare film. E lui lo fa, secondo me, in modo eccezionale".

"Mi piace anche molto il fatto che a questo punto della realizzazione, con questa prima versione abbiamo un'ancora molto chiara e definita al codice di Black Adam, e credo che sia qualcosa di molto importante mentre cerchiamo di costruire il personaggio, le dinamiche e le relazioni con gli altri, la JSA che vogliamo lanciare propriamente, e in generale il franchise" osserva poi.

E trendo le somme "Direi che ne sono felice, ma non ancora del tutto soddisfatto. Perciò continueremo a lavorarci, e se volete un'idea di ciò che sarà, penso che il teaser di Black Adam mostrato al DC FanDome sia un buon esempio".

E voi, cosa vi aspettate da Black Adam?