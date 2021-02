Black Adam, scoprite il mostruoso allenamento di The Rock in vista delle riprese

Mentre si avvicinano le riprese di Black Adam, pellicola che firmerà l'atteso debutto di Dwayne "The Rock" Johnson nel DC Extended Universe, la star ha deciso di aggiornare i fan svelando la sua scheda di allenamento in preparazione al ruolo.

In un video condiviso su Instagram di recente, l'attore ha descritto nel dettaglio il suo workout del venerdì sera (il secondo della giornata dopo il cardio mattutino a stomaco vuoto). L'attività fisica è dedicata soprattutto alla parte superiore del corpo, in particolare torace e quadricipiti, e nel filmato The Rock invita i suoi fan a "spingersi al limite" pur scegliendo con intelligenza i pesi.

Questa mattina, inoltre, Johnson ha postato un secondo video incentrato sul suo allenamento per Black Adam per augurare ai follower un buon inizio di settimana. "Combinare lo studio della letteratura/mitologia di Black Adam con la fisicità che richiede il personaggio è una preparazione unica che non ho mai sperimentato nel corso della mia carriera" ha spiegato l'attore nel post che potete trovare in calce alla news. "E se fallirò o andrà male, almeno so che ho dato tutto quello che avevo. Vi auguro una settimana produttiva, vi voglio bene e grazie del supporto."

Vi ricordiamo che le riprese di Black Adam inizieranno in primavera, mentre l'uscita prevista a dicembre 2021 è stata rinviata a tempo indefinito. Nel frattempo, Marwan Kenzari si è unito al cast in un ruolo sconosciuto e Noah Centineo ha parlato del suo debutto come Atom Smasher.